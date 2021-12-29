Свыше 178 тыс. петербуржцев находятся на больничном с симптомами ОРВИ и COVID-19

Больше всего зараженных в Приморском районе.

В Петербурге лечатся от ОРВИ и от коронавируса на дому более 178 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава города сегодня, 29 января.

Больше всего заболевших в Приморском районе (около 29 тыс. человек). Калининский район на втором месте в антирейтинге: здесь заразились почти 20 тыс. жителей. В тройку вошел и Выборгский район города, где на симптомы ОРВИ пожаловались 20 тыс. петербуржцев.

Ранее на Piter.tv: в больнице Боткина будут принимать детей с COVID-19.

Фото: Pexels