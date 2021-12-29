В больнице Боткина будут принимать детей с COVID-19

В медицинское учреждение теперь будут привозить детей старше 14 лет с симптомами коронавируса.

В клинической инфекционной больнице имени Боткина открылось на прием детское инфекционное отделение. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава города.

Стационар будет принимать подростков старше 14 лет, у которых наблюдаются симптомы COVID-19 или диагностировали инфекцию. Для юных пациентов выделили 46 коек. В одной палате будут находится максимум два человека.

Напомним, что с весны 2020 года в стационар Боткина привозили лишь взрослых больных. Однако новый штамм "омикрон" угрожает здоровью и детей. В связи со вспышкой коронавируса в городе ввели новые ограничения. Кроме того, в Петербурге открыли пункты вакцинации подростков. В Смольном уже рассказали, когда улучшится эпидемиологическая обстановка в Петербурге. Лисовец предупредил, что увидеть положительную динамику Петербург сможет лишь через пару недель.

Фото: Piter.tv