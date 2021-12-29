Организации дополнительного образования в Петербурге переходят на дистанционный формат

В частности, несовершеннолетние не смогут посещать государственные художественные, технические и иные кружки, секции и студии.

В Петербурге организации дополнительного образования переходят на дистанционный формат. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Такое решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе и предписания Главного государственного санитарного врача Северной столицы. Власти города ввели временный запрет на посещение государственных художественных, технических и иных кружков, секций и студий для несовершеннолетних.

Кроме того, с 28 января по 13 февраля маленькие петербуржцы не смогут ходить в зоологические парки, музеи и выставочные пространства. Также им запрещено посещать бассейны, фитнес-центры и другие общественные места. Остальные COVID-ограничения продлеваются до 31 марта 2022 года.

Ранее стало известно, что "омикрон" стал доминирующим штаммом в Петербурге.

Фото: Piter.TV