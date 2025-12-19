Врач Боткинской больницы выиграл суд против незаконного взыскания

Суд признал дисциплинарное взыскание незаконным и присудил символическую компенсацию.

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным дисциплинарное взыскание в отношении заведующего отделением реанимации ВИЧ/СПИД Боткинской больницы.

Поводом для разбирательства стала работа врача во внеурочное время. Сам медик и его коллеги подтверждали регулярное присутствие на рабочем месте, при этом врач не требовал дополнительных выплат за переработки.

Руководство больницы настаивало на том, что нахождение сотрудника на рабочем месте должно быть официально зафиксировано, так как он несёт ответственность за оказание медицинской помощи. После внутреннего разбирательства администрация учреждения обратилась в суд.

Суд установил, что дисциплинарное взыскание было наложено незаконно. Врач запросил символическую компенсацию морального вреда в размере одного рубля, и это требование было удовлетворено. Кроме того, Боткинская больница обязана выплатить 7 тысяч рублей судебных издержек.

Фото: Piter.tv