Между военнослужащими в Боткинской больнице произошла поножовщина

В Боткинской больнице в Петербурге повздорили два участника СВО. Один из них напал на второго с ножом, пишет "Фонтанка".

В полицию утром 17 сентября позвонил сотрудник медицинского учреждения с информацией о том, что военнослужащий ранил другого. У пострадавшего зафиксировали колото-резаное проникающее ранение живота с повреждением кишечника. Предварительно, мужчины вместе выпивали, и возник конфликт.

Напавшим оказался 26-летний уроженец Свердловской области, потерпевшим – 40-летний житель Амурской области. Первого уже судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Фото: Piter.TV