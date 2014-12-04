  1. Главная
Между военнослужащими в Боткинской больнице произошла поножовщина
Предварительно, мужчины вместе выпивали, и возник конфликт.

В Боткинской больнице в Петербурге повздорили два участника СВО. Один из них напал на второго с ножом, пишет "Фонтанка". 

В полицию утром 17 сентября позвонил сотрудник медицинского учреждения с информацией о том, что военнослужащий ранил другого. У пострадавшего зафиксировали колото-резаное проникающее ранение живота с повреждением кишечника. Предварительно, мужчины вместе выпивали, и возник конфликт. 

Напавшим оказался 26-летний уроженец Свердловской области, потерпевшим – 40-летний житель Амурской области. Первого уже судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Ранее мы рассказывали о том, что убивший супругу в селе Шум проведет в колонии 9,5 лет. 

Фото: Piter.TV 

