Убивший супругу в селе Шум проведет в колонии 9,5 лет
Сегодня, 16:27
Женщина скончалась на месте преступления.

В Кировском районе Ленобласти 41-летний мужчина признан виновным в убийстве своей супруги. Ему вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали СУ СК РФ по региону. 

В июне прошлого года осужденный в квартире дома в селе Шум в ходе бытового конфликта нанес жене не менее 19 ударов ножом. Женщина скончалась на месте преступления. 

Суд назначил подсудимому наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее на Piter.TV: суд арестовал мужчину по делу об убийстве девушки в апарт-отеле на Витебском. 

Фото: Piter.TV 

