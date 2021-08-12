Убивший супругу в селе Шум проведет в колонии 9,5 лет

Женщина скончалась на месте преступления.

В Кировском районе Ленобласти 41-летний мужчина признан виновным в убийстве своей супруги. Ему вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали СУ СК РФ по региону.

В июне прошлого года осужденный в квартире дома в селе Шум в ходе бытового конфликта нанес жене не менее 19 ударов ножом. Женщина скончалась на месте преступления.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

