Суд арестовал мужчину по делу об убийстве девушки в апарт-отеле на Витебском

Подозреваемый признал вину в убийстве несовершеннолетней в Санкт-Петербурге.

Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Максима Жмаева, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По данным следствия, вечером 7 сентября Жмаев находился в апарт-отеле In2It на Витебском проспекте. В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений он нанес потерпевшей не менее 35 ножевых ранений. Девушка скончалась на месте.

После совершенного преступления обвиняемый предпринял попытку покончить с собой. Жмаев признал вину в полном объеме.

Срок ареста установлен до 14 ноября. Дело расследуется по п. д ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

