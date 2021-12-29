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Почти 15 тыс. петербуржцев получили положительный ПЦР-тест
Сегодня, 12:42
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Почти 15 тыс. петербуржцев получили положительный ПЦР-тест

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На амбулаторном лечении находятся более 89 тыс. горожан.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 14 939 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 29 января. 

Более 2,8 тыс. горожан смогли победить болезнь. Ушли из жизни 63 жителя Северной столицы, у которых диагностировали инфекцию. Отметим, что на амбулаторном лечении находятся более 89 тыс. пациентов. В ковидных стационарах получают лечение еще 6,8 тыс. пациентов. 

Штамм "омикрон" угрожает и  маленьким петербуржцам. В городе продолжают открываться детские ковидные отделения в больницах. Так, в Боткина для подростков выделили более 40 мест. 

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец считает, что через несколько недель ситуация с COVID-19 станет лучше. Представитель комитета добавил, что Северная столица находится в фазе быстрого роста числа зараженных из-за прихода штамма "омикрон". Но инфекция теперь проходит у жителей города легче. 

Фото: Piter.tv

Теги: 112, здоровье, ковидная статистика, число заболевших
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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