Почти 15 тыс. петербуржцев получили положительный ПЦР-тест

На амбулаторном лечении находятся более 89 тыс. горожан.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 14 939 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 29 января.

Более 2,8 тыс. горожан смогли победить болезнь. Ушли из жизни 63 жителя Северной столицы, у которых диагностировали инфекцию. Отметим, что на амбулаторном лечении находятся более 89 тыс. пациентов. В ковидных стационарах получают лечение еще 6,8 тыс. пациентов.

Штамм "омикрон" угрожает и маленьким петербуржцам. В городе продолжают открываться детские ковидные отделения в больницах. Так, в Боткина для подростков выделили более 40 мест.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец считает, что через несколько недель ситуация с COVID-19 станет лучше. Представитель комитета добавил, что Северная столица находится в фазе быстрого роста числа зараженных из-за прихода штамма "омикрон". Но инфекция теперь проходит у жителей города легче.

Фото: Piter.tv