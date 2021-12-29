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Песков прокомментировал сообщения о росте цен на ПЦР-тесты в регионах
Сегодня, 13:52
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Песков прокомментировал сообщения о росте цен на ПЦР-тесты в регионах

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Кремль обратит внимание на сложившуюся ситуацию.

Кремль обратит внимание на ситуацию, связанную с ростом цен на ПЦР-тесты. Об этом сообщил "РИА Новости" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что ситуация с подорожанием ПЦР-тестов входит в компетенцию оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Мы обратим на это внимание, но наверняка оперативный штаб как-то мониторит эту ситуацию, поэтому да, это повод для того, чтобы обратить на это внимание.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

За минувшие сутки в России выявили 125 836 случаев заболевания COVID-19. Госпитализировано по стране почти 17,5 тыс. человек. От ковида скончались 663 человека, выздоровели – 40 301. Коллективный иммунитет в РФ на данный момент составляет 64,4%.

Ранее петербургские депутаты попросили Минздрав проконтролировать стоимость ПЦР-тестов и лекарств для лечения COVID-19. По их мнению, недопустимо, чтобы цены на эту категорию товаров росли в разгар очередной волны коронавируса.

Фото: kremlin.ru

Теги: covid-19, коронавирус, пцр-тесты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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