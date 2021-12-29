В России за сутки госпитализировали более 14,5 тыс. человек с COVID-19

За сутки от ковида скончались 663 человек, накануне – 617.

За минувшие сутки в России выявили 125 836 случаев заболевания COVID-19, днем ранее – 124 070 (+1 766). Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (21 533), Санкт-Петербурге (13 619) и Московской области (11 475). Госпитализировано по России 17 487 человек. Всего за пандемию по состоянию на 1 февраля выявлено 11 986 913 случаев заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончался 663 человека. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (76), Санкт-Петербурге (58) и Подмосковье (37). Всего с начала пандемии умерло 332 012 человек.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 40 301 (днем ранее – 30 130), за весь период пандемии – 10 288 582. Коллективный иммунитет в России составляет 64,4%.

Ранее специалисты заявили, что пандемия COVID-19 может закончиться после того, как переболеют дети.

Фото: Piter.tv