Пандемия COVID-19 может закончиться после того, как переболеют дети

Коронавирус при штамме "омикрон" не отличить от обычного ОРВИ.

Есть вероятность, что массовое заболевание коронавирусом среди детей может привести к завершению пандемии. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сказала заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Елена Дондурей.

По словам специалиста, симптомы при штамме "омикрон" вообще не отличить от симптомов ОРВИ. Дондурей не считают, что после этой волны будут какие-то "сверхъестественные осложнения", который бы существенно отличались от других.

Если в предыдущие волны коронавирус можно было отличить от других респираторных заболеваний, то теперь нет такой возможности.

Это говорит еще и о том, что новая коронавирусная инфекция становится больше детской, и вполне возможно, это приведет к завершению пандемии после того, как переболеют дети. Елена Дондурей.

Из-за роста заболевших ковидом среди детей подростков начнет принимать Боткинская больница. С начала пандемии в Петербурге 17 детей стали жертвами коронавируса.

Фото: Piter.TV