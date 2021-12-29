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Пандемия COVID-19 может закончиться после того, как переболеют дети
Сегодня, 14:23
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Пандемия COVID-19 может закончиться после того, как переболеют дети

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Коронавирус при штамме "омикрон" не отличить от обычного ОРВИ.

Есть вероятность, что массовое заболевание коронавирусом среди детей может привести к завершению пандемии. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сказала заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Елена Дондурей.

По словам специалиста, симптомы при штамме "омикрон" вообще не отличить от симптомов ОРВИ. Дондурей не считают, что после этой волны будут какие-то "сверхъестественные осложнения", который бы существенно отличались от других. 

Если в предыдущие волны коронавирус можно было отличить от других респираторных заболеваний, то теперь нет такой возможности. 

Это говорит еще и о том, что новая коронавирусная инфекция становится больше детской, и вполне возможно, это приведет к завершению пандемии после того, как переболеют дети.

Елена Дондурей. 

Из-за роста заболевших ковидом среди детей подростков начнет принимать Боткинская больница. С начала пандемии в Петербурге 17 детей стали жертвами коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: дети, коронавирус, пандемия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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