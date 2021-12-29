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В Петербурге с начала пандемии от коронавируса умерли 17 детей
Сегодня, 13:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге с начала пандемии от коронавируса умерли 17 детей

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Все пациенты имели тяжелые сопутствующие патологии.

С начала пандемии в Петербурге 17 детей стали жертвами коронавируса. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной вакцинации и борьбе с коронавирусом среди несовершеннолетних.

Как рассказала заведующая инфекционным отделением Детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Елена Дондурей, в 2020 году в их стационаре зафиксировали четыре летальных исхода детей. За 2021 и 2022 годы – по одному случаю. Все пациенты имели тяжелые сопутствующие патологии.

В Педиатрическом университете за 2020 год отмечено четыре смерти, столько же в 2021-м. В текущем году скончались уже трое юных пациентов. Они также имели хронические болезни и тяжелые диагнозы.

Также на конференции стало известно, что в Петербурге с 1 февраля вновь открывают седьмой павильон в "Ленэкспо".

Фото: Piter.tv

Теги: дети, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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