Мурашко рассказал, от каких заболеваний чаще всего умирают россияне

Глава Минздрава России раскрыл статистику по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Основной причиной смерти чаще всего являются сердечно-сосудистые заболевания. Соответствующее заявление сделал российский министр по здравоохранению Михаил Мурашко. Чиновник из профильного ведомства федерального правительства дал соответствующий комментарий в рамках выступления на сессии "Тромбозы: вызовы современности. Диалог Россия - Африка".

В структуре смертности населения сердечно-сосудистые заболевания доминируют, занимают ведущее место. Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Эксперт пояснил, что отечественной медицине не следует идти только по пути лечения острых сердечно-сосудистых ситуаций. Однако Минздрав России не призывает задвинуть вопрос на второй план. Чиновник напомнил, что на территории страны функционируют сосудистые центры, которые ориентированы не только на помощь пациентам при инфарктах и инсультах, но также на лечение периферических тромботических осложнений у заболевших.

Мурашко назвал две прививки, которые помогут детям не заболеть осенью.

Фото: Piter.tv