Смольный через суд потребовал от РПЦ привести в порядок Воскресенскую церковь

Специалисты КГИОП Петербурга еще в 2019 году проверили состояние церкви и выявили, что на ее территории разрушено асфальтовое покрытие, просел грунт, и весь участок зарос травой.

Комитет по по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга через суд потребовал от епархии РПЦ города привести в порядок церковь Воскресения Христова на Обводном канале, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом 7 мая пишет "Фонтанка", ссылаясь на КГИОП Петербурга.

Специалисты ведомства еще в 2019 году проверили состояние церкви и выявили, что на ее территории разрушено асфальтовое покрытие, просел грунт, и весь участок зарос травой. Помимо этого, не был обеспечен водоотвод от стен здания, а подполье цокольного этажа затопило. Согласно охранному обязательству, в церкви должны были провести ремонт до 10 июня прошлого года.

Городской КГИОП в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти направил исковое заявление с требованием "обязать правообладателя в течение 36 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу в установленном законом порядке выполнить требуемые работы".

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Фото: сайт Wikipedia