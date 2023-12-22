Суд признал неисторическим здание с колоннами на Таврической улице

Согласно данным ЕГРН, здание было построено в 1916 году. Владелец обратился в КГИОП с просьбой разрешить реконструкцию дома и увеличение его этажности, однако получил отказ.

Компания "Трест 101 Сервис" смогла добиться в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти признания того факта, что принадлежащее ей нежилое здание на Таврической улице, 2А, было построено после 1917 года и, следовательно, не считается историческим объектом, пишет "Деловой Петербург".

Согласно данным ЕГРН, здание было построено в 1916 году. Владелец обратился в КГИОП с просьбой разрешить реконструкцию дома и увеличение его этажности, однако получил отказ. В заключении КГИОП было указано, что здание относится к историческим объектам (построенным до 1917 года), а значит, надстройка не допустима.

Затем, в декабре 2023 года, компания подала иск против КГИОП с требованием признать дом неисторическим. Была проведена историко-градостроительная экспертиза, по результатам которой установлено, что здание было построено между 1927 и 1932 годами. В подтверждение этого было отмечено, что стены здания сделаны из глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе, что стало практиковаться уже после 1917 года. Конструктивные элементы здания также были выполнены после 1917 года. Суд принял сторону истца.

"Трест 101 Сервис" уже не впервые пытается доказать, что здание на Таврической не является историческим. Однако в предыдущих судебных процессах было решено, что нельзя однозначно определить годы постройки здания, основываясь на представленных документах.

Трехэтажное здание с колоннами, построенное в неоклассическом стиле, включено в проект новой редакции закона о зонах охраны как объект средовой архитектуры, что исключает его снос, но разрешает реконструкцию.