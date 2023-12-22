Смольный может лишить шесть промышленных компаний статуса резидента ОЭЗ "Санкт-Петербург"

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы обратился в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с исками в отношении шести компаний - резидентов особой экономической зоны "Санкт-Петербург", пишет "Коммерсантъ".

Пять исков уже приняты к производству. В качестве ответчиков указаны ООО "Альтерна", ООО "Балтинжиниринг", ООО "Ай Эм Си Станкоинструментальный завод", ООО "Леврана", АО "Смитхелскеа" и ООО "Интитэм".

Причиной обращения в суд стало расторжение договоров об осуществлении технико-внедренческой деятельности на территории ОЭЗ с указанными промышленными компаниями из-за нарушений соглашений, которые выявили у резидентов во время проверок. Гендиректор ОЭЗ "Санкт-Петербург" Тамара Рондалева указала, что перечисленные компании долгое время не исполняли свои обязательства.

Ранее мы сообщили о том, что владелец Некрасовского рынка выиграл суд со Смольным более чем на 135 млн рублей.

Фото: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга