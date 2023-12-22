В Петербурге от незаконных объектов торговли освободили 47 помещений

Отмечается, что 33 из них были освобождены в принудительном порядке, а 14 – добровольно.

В шести районах Петербурга сотрудники городского комитета по контролю за имуществом (ККИ) и СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" (ЦПЭИГИ) освободили от незаконных объектов торговли 47 помещений. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 7 мая.

Отмечается, что 33 из них были освобождены в принудительном порядке, а 14 – добровольно. Общая площадь освобожденной недвижимости в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Московском, Петроградском и Центральном районах составляет около 3 тыс. "квадратов".

В ходе проверок объектов нежилого фонда было выявлено их незаконное использование без наличия соответствующих правоустанавливающих документов. Часть этих помещений использовались под офисы, аптеки, кафе, складские и жилые цели, а также для оказания бытовых услуг (мастерские). Пресс-служба Смольного

Все помещения на данный момент полностью освобождены, опечатаны и опломбированы, ключи передали на хранение в районные жилищные агентства.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге от нелегальной торговли освободили примерно 30 участков.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга