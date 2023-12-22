В Петербурге от нелегальной торговли освободили примерно 30 участков

В результате мероприятий были демонтированы прилавки, лотки, столы и другое торговое оборудование, предназначенное для продажи фруктов, ягод, зелени, плодоовощной продукции и корюшки.

За прошедшую неделю сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) освободили около 30 городских земельных участков от незаконных торговых объектов. Рейды проводились в Выборгском, Невском, Калининском, Кировском, Красносельском и Фрунзенском районах.

В результате мероприятий были демонтированы прилавки, лотки, столы и другое торговое оборудование, предназначенное для продажи фруктов, ягод, зелени, плодоовощной продукции и корюшки. Эти объекты располагались возле станций метро "Улица Дыбенко", "Проспект Большевиков", "Озерки", "Пролетарская", "Гражданский проспект", "Ломоносовская", "Проспект Ветеранов", "Кировский завод", а также рядом с домом 66 по Ленинскому проспекту.

Все изъятое торговое оборудование было отправлено на склад временного хранения. Важно отметить, что сезонные точки продажи корюшки разрешены в Санкт-Петербурге с 15 апреля по 31 мая. Официально приобрести эту рыбу можно в 11 районах города: Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Невском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном.

Адреса легальных точек продаж можно найти на сайте КИО или на интернет-карте Региональной геоинформационной системы Петербурга. Лица, незаконно разместившие торговые точки, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Контроль за использованием городского имущества будет продолжаться.

Ранее мы сообщили о том, что незаконные ларьки сносят на Шуваловском проспекте и улице Чудновского.

Фото: ККИ