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Незаконные ларьки сносят на Шуваловском проспекте и улице Чудновского
Сегодня, 13:46
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Незаконные ларьки сносят на Шуваловском проспекте и улице Чудновского

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Землепользователям были отправлены уведомления о необходимости освободить участки, но требования не были выполнены.

В Петербурге на Шуваловском проспекте и улице Чудновского проводится демонтаж незаконных ларьков, которые занимали около 300 кв. м территории. Этим занимаются сотрудники комитета по контролю за имуществом (КККИ) с подведомственным "Центром повышения эффективности использования государственного имущества".

Землепользователям были отправлены уведомления о необходимости освободить участки, но требования не были выполнены. В ларьке на Шуваловском проспекте был общепит, а арендаторы задолжали перед городом около 150 тыс. рублей.

В торговом павильоне на улице Чудновского планировали вести мелкорозничную торговлю, но нарушали правила продажи алкоголя и никотинсодержащей продукции. Бывший арендатор также задолжал городу 50 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: ККИ

Теги: кки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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