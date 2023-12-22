Бюджет Петербурга пополнился на 19 млн рублей после введения курортного сбора

На эти деньги планируют осуществить благоустройство двух пляжей – "Ласковый" и "Дюны".

Курортный сбор пополнил бюджет Петербурга на 19 млн рублей за месяц. Об этом 7 мая пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на городской комитет по финансам.

По данным ведомства, поступления соответствуют прогнозу. В 2023 году глава комитета по финансам Петербурга Светлана Енилина отмечала, что за текущий год плата за пользование курортной инфраструктурой принесет городскому бюджету дополнительные 310 млн рублей.

На эти деньги планируют осуществить благоустройство двух пляжей – "Ласковый" и "Дюны", которые находятся в Курортном районе Петербурга. Кроме того, средства вложат в восстановление Московских триумфальных ворот и создание фонтана в Линейном парке на намыве Васильевского острова.

Напомним, курортный сбор для туристов был введен в городе на Неве 1 апреля. Его сумма составляет 100 рублей в сутки. Средства взимают с тех, кто проживают в гостинице, отеле, санатории, пансионате и других объектах размещения от 24 часов. Исключение – день заселения.

Фото: Piter.TV