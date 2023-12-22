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В Петербурге с 1 апреля вводится курортный сбор
Сегодня, 13:34
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В Петербурге с 1 апреля вводится курортный сбор

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Средства, полученные от взимания курортного сбора, пойдут на улучшение определенных объектов городской инфраструктуры и создание новых подобных мест.

В Петербурге с завтрашнего дня, 1 апреля 2024 года, с туристов начнут взимать курортный сбор. Его сумма составит 100 рублей в сутки.

Сбор будут взимать с тех, кто проживает в гостинице, отеле, санатории, пансионате и других объектах размещения от 24 часов. Исключением станет день заселения. 

Операторами курортного сбора являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере гостеприимства. Департамент туризма получил более 500 заявок от тех желающих войти в реестр. 

Средства, полученные от взимания курортного сбора, пойдут на улучшение определенных объектов городской инфраструктуры и создание новых подобных мест. Согласно прогнозам, в этом году сумма сбора достигнет примерно 300 млн рублей. 

Закон о курортном сборе вступил в силу в Петербурге осенью 2023 года. До 1 апреля ставка сбора приравнивалась к нулю.

Фото: Piter.TV

Теги: курортный сбор, туризм в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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