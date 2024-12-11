Петербуржцам рассказали о туристических проектах города в 2025 году

Власти подготовили масштабную программу мероприятий для гостей и жителей Северной столицы.

В Комитете по туризму Санкт-Петербурга рассказали изданию "Peterburg2" о том, какие городские мероприятия развернутся в текущем году на территории Северной столицы для ее жителей и гостей.

В сотрудничестве с Комитетом по культуре было разработано большое количество культурных мероприятий. В самое ближайшее время в Петербурге состоится масштабное празднование Масленицы. Городские власти также запланировали праздничные гуляния.

Помимо них город также проведет уже ставшие традиционными мероприятия, среди которых, например: Фестиваль ледоколов, Фестиваль цветов и Фестиваль Духовых оркестров. Информация о датах и местах проведения праздников и мероприятий оперативно публикуется в Едином календаре событий.

"Серебряное ожерелье России" – традиционная туристическая программа внутреннего туризма в России, в рамках которой россияне посещает с экскурсиями множество городов Северо-Западного федерального округа.

В проекте участвуют 11 субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа: Санкт Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Псковская, Новгородская области, Республики Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ.Отметим, что по данным "Турбарометра Санкт Петербурга", около 35% гостей города на Неве совмещают свое путешествие в Петербург с поездкой по городам и достопримечательностям "Серебряного ожерелья России" Комитет по туризму Санкт-Петербурга

В рамках сотрудничества с московскими властями петербургский комитет по туризму организовал информационную кампанию "Два города – миллион впечатлений". Ее задача заключается в популяризации путешествий в столицы страны. Путешествия в Петербург рекламируют и за границей – проект "Добро пожаловать в Санкт-Петербург" предлагает иностранцам посетить культурный центр России.

Количество выездных презентаций Северной столицы в 2024 году доходило до 15 штук. В текущем году комитет намерен увеличить это число, однако в то же время считает, что Петербург не страдает от дефицита туристов.

Ранее мы рассказывали, что стенд Петербурга представили на международной туристской выставке в Индии.

Фото: Piter.TV