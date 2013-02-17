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Более 100 тыс. туристов Петербурга воспользовались мобильным помощником в 2024 году
Сегодня, 11:52
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Более 100 тыс. туристов Петербурга воспользовались мобильным помощником в 2024 году

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Чаще всего услугами туристической помощи пользовались гости из Москвы и Московской области.

Более 100 тысяч туристов Санкт-Петербурга получили поддержку мобильных помощников. Около 92 тысяч из них — приехали из регионов России, почти 8 тысяч — иностранцы.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, аналогов петербургской службы "Турпомощь/AskMeSPb" нет в других городах России. Это показывает, что в Северной столице заботятся о туристах и их комфорте.

"Здорово, что путешественники могут обратиться к мобильным помощникам и легко найти нужную информацию, сориентироваться в маршрутах и событиях"

Борис Пиотровский

Сезон службы информационной поддержки туристов "Турпомощь/AskMeSPb" в этом году продлился с июля до конца октября. Чаще всего услугами турпомощи пользовались туристы из Москвы и Московской области, Ленобласти, Великого Новгорода. Большинство иностранцев были из стран СНГ, Китая и Ирана.

Ранее Piter.TV сообщал, что в первом полугодии 2024 года Ленобласть посетили более 3 млн туристов.

Фото: Piter.TV

Теги: мобильный помощник, туризм в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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