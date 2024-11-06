В первом полугодии 2024 года Ленобласть посетили более 3 млн туристов

По итогам года ожидается 7 млн туристов.

В Ленинградской области подводят итоге туристического сезона 2024 года. По итогам первого полугодия турпоток в Ленобласть составил 3 млн 74 тысячи человек. По итогам года ожидается 7 млн туристов, рассказала зампред комитета по культуре и туризму Ольга Голубева.

Особенной популярностью у гостей пользуется Выборг, который ежегодно принимает около 1,8 млн посетителей.

Чтобы развивать внутренний туризм в Ленобласти увеличивают количество мест для проживания и готовят квалифицированных специалистов – от менеджеров до гидов-экскурсоводов. Для расширения номерного фонда выделяются гранты, благодаря которым к концу 2024 года планируется создать 303 новых места размещения. Кроме того, инвесторы активно участвуют в строительстве объектов инфраструктуры. Ежегодный рост числа средств коллективного размещения составляет порядка 10-15%.

Видео: правительство Ленобласти