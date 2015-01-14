  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Благодаря курортному сбору казна Петербурга пополнилась на 640 млн рублей
Сегодня, 20:15
80
redrikshugrv Добавить в Яндекс.Новости

Благодаря курортному сбору казна Петербурга пополнилась на 640 млн рублей

0 0

В октябре в бюджет города поступило от туристов порядка 68 млн рублей.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников в личном Telegram-канале поделился сводкой, из которой следует, что на момент середины ноября в 2024 году курортный сбор принес в казну города 640 млн рублей.

При этом только за октябрь "налог" для туристов пополнил бюджет Петербурга на 68 млн рублей. За весь летний период курортный сбор увеличил поступления в городскую казну 295,3 млн рублей.

Напомним, курортный сбор стал носить обязательный характер для гостей Северной столицы с 1 апреля текущего года. Система этого сбора подразумевает, что проживающий в гостинице, отеле, санатории, пансионате или в других объектах размещения приезжий платит по 100 рублей в сутки.

Ранее мы рассказывали, что власти Петербурга потратили 152 млн рублей на привлечение заграничных туроператоров.

Фото: PXhere

Теги: бюджет петербурга, курортный сбор, туризм в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии