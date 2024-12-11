Стенд Петербурга представили на международной туристской выставке в Индии

Экспозиция содержит информацию о самых успешных туристических направлениях Северной столицы, а также предлагает ознакомиться с единым брендом Discover Russia.

Международная туристическая выставка OTM 2025, одна из крупнейших профессиональных событий в Южной Азии, продолжает свою работу в Мумбаи. В выставке участвуют около 1600 экспонентов из 60 стран.

Петербург представлен на выставке отдельным стендом, организованным Комитетом по развитию туризма города. На открытии мероприятия присутствовал почетный гость — министр туризма и культуры Индии Гаджендра Сингх Шевтхаваат, который отметил хорошие взаимоотношения между нашими странами и высокий потенциал для дальнейшего сотрудничества. Он также поделился позитивными впечатлениями от своего визита в Санкт-Петербург несколько лет назад.

Экспозиция содержит информацию о самых успешных туристических направлениях Северной столицы, а также предлагает ознакомиться с единым брендом Discover Russia, который продвигает российский туризм за границей и сотрудничает с проектами межрегиональных программ, таких как "Два города — миллион впечатлений" и "Серебряное ожерелье", объединяющих путешествие в Петербург с другими регионами. Экспонаторы делятся лучшими идеями и предложениями для туристов, а также устраивают музыкальные представления для посетителей.

Как отметил председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, Петербург обладает уникальной культурой и богатой историей, что делает его привлекательным для российских и иностранных туристов. Одним из важных направлений является развитие туристических сервисов, которые позволяют лучше адаптироваться к запросам путешественников.

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Фото: Правительство Петербурга