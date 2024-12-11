Свыше 1600 экскурсоводов Петербурга подтвердили свою квалификацию

Для получения аттестации гиду необходимо подать заявление и документы в Комитет по развитию туризма.

С 1 марта вступит в силу закон, который президент РФ Владимир Путин подписал в 2021 году. Начиная с этой даты, только аттестованные экскурсоводы и гиды смогут работать в России. "Петербургский дневник" узнал, насколько готова туристическая сфера Петербурга к этим изменениям.

В Комитете по развитию туризма города отметили, что более 1619 экскурсоводов уже прошли аттестацию, и к 1 марта это число увеличится до 1800.

Для получения аттестации гиду необходимо подать заявление и документы в Комитет по развитию туризма. Наиболее простой способ – через портал госуслуг. Кандидат должен иметь высшее или среднее профессиональное образование, а также диплом о переподготовке не менее 250 академических часов по специальности экскурсовод или гид-переводчик.

Все желающие должны будут сдать квалификационный экзамен: новички - тестирование и устное задание, а опытные экскурсоводы - только тест. Вопросы и информация об экзамене доступны на сайте Туристско-информационного бюро.

Если кандидаты успешно пройдут экзамен, они получат удостоверение и их имена попадут в федеральный реестр специалистов. Отдел контроля Комитета будет следить за соблюдением правил и проводить рейды, грозя штрафами до 10 000 рублей для тех, кто работает без аттестации. Чиновники уверены, что аттестация повысит качество обслуживания туристов.

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга выделили почти 150 млн рублей на размещение социальной рекламы.

Фото: Piter.TV