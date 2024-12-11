Власти Петербурга выделили почти 150 млн рублей на размещение социальной рекламы

Размещение рекламных материалов будет осуществляться в соответствии с заранее утверждённой программой.

ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления" Санкт-Петербурга (СПб "ГЦРПО") опубликовало на портале государственных закупок информацию о проведении семи тендеров на производство и размещение социальной рекламы и рекламы общественной значимости на рекламных конструкциях в городе. Общая стоимость контрактов составляет 149,3 миллиона рублей, а результаты торгов будут подведены 6 февраля.

Технические задания для всех конкурсов одинаковы. Победитель конкурса обязан разместить рекламные материалы на различных рекламных носителях, таких как щиты, стенды, тумбы и билборды. Кроме того, он должен обеспечивать контроль над внешним видом наружной рекламы и следить за её состоянием. Замена поврежденных плакатов осуществляется исполнителем за собственный счёт.

Реклама на цифровых билбордах должна демонстрироваться не менее пяти секунд каждые 100 секунд (минимум 4320 секунд в день). Для конструкций типа дисплей этот показатель составляет пять секунд каждые 60 секунд (минимум 7200 секунд в день).

Размещение рекламных материалов будет осуществляться в соответствии с заранее утверждённой программой. Различие между конкурсами заключается в количестве и типе рекламных площадей. Например, за размещение рекламы на 299 лайтпостерах или лайтпостерах с интегрированными остановочными павильонами, а также на 54 тумбах, исполнитель получит 36,6 миллиона рублей.

За 49 плакатов на лайтпостерах предусмотрено вознаграждение в размере 4,9 миллиона рублей. Реклама на 128 театральных афишных стендах оценивается в 12,8 миллиона рублей, на 93 Т-образных билбордах — в 31,7 миллиона рублей. За использование 23 ситибордов и 103 билбордов выплатят 39,7 миллиона рублей, за 48 билбордов — 16,2 миллиона рублей, за 13 билбордов — 4,4 миллиона рублей. Также предусмотрена оплата в сумме 2,8 миллиона рублей за размещение социальной рекламы на трёх дисплеях с марта по июнь и ещё на двух дисплеях с июля по декабрь 2025 года. Всего в кампании задействуют 815 рекламных площадок.

Контракт действует с 1 марта до 31 декабря 2025 года. Финансирование работ будет осуществлено из городского бюджета.

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Фото: Piter.TV