В поселке Кронштадтская Колония построят канализацию почти за 1,3 млрд рублей

Работы, проводимые в два этапа, должны быть полностью выполнены к 15 октября 2027 года.

В Петербурге объявлен тендер на строительство систем водоснабжения и водоотведения в поселке Кронштадтская Колония (Петродворцовый район). Как стало известно Piter.tv из информации об аукционе, размещённой на портале госзакупок, подрядчику предстоит построить внешние сети водопровода и канализации общей длиной свыше 27 тысяч метров.

Помимо трубопроводов, необходимо создать канализационные насосные станции и организовать электролинии на объекте. Во время проведения строительных работ на дорогах будут размещены предупреждающие знаки, временные дорожные знаки и барьеры, а также указания направлений объезда и обхода, хорошо видимые днем и ночью. После завершения строительства необходимо восстановить поврежденные участки дороги и тротуары.

Работы, проводимые в два этапа, должны быть полностью выполнены к 15 октября 2027 года. Стоимость контракта оценивается в 1 миллиард 268 миллионов рублей. Заявки на участие в тендере принимались до 14 января. Победителя выберут 17 января.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)