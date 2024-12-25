Станцию метро "Обухово" ждет капитальный ремонт

Начальная цена контракта на разработку проектной и рабочей документации составляет 45,1 миллиона рублей.

Метро "Обухово" в Петербурге готовится к капитальному ремонту. Метрополитен объявил тендер на разработку проектной и рабочей документации. Аукцион стартовал 28 декабря, а результаты будут объявлены 20 января.

Начальная цена контракта, согласно данным сайта госзакупок, составляет 45,1 миллиона рублей. Подготовленная документация должна быть представлена к 31 июля 2026 года. В соответствии с техническим заданием, на станции "Обухово" планируется восстановление эксплуатационных характеристик строительных конструкций наклонного хода. Капитальный ремонт затронет помещения эскалаторов, кассовые залы, машинные отделения, натяжные камеры и камеры станционных затворов.

Не исключено, что ремонтные работы потребуют полного закрытия станции. Тем не менее, в ГУП "Петербургский метрополитен" пока не предоставили официальной информации по этому поводу.

В документах также отмечено, что любые изменения архитектурных решений станции "Обухово" должны быть согласованы подрядчиком с автором первоначального проекта — проектным институтом (ЛМГТ). Это необходимо для соблюдения авторских прав на исходный архитектурный облик станции.

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Фото: Piter.TV