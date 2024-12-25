Реконструкция вестибюля станции метро "Парк Победы" завершится летом 2027 года

Общая стоимость работ оценивается в 3,258 миллиарда рублей.

Реконструкция вестибюля станции метро "Парк Победы" запланирована на завершение к августу 2027 года. Проект был разработан специалистами Архитектурной мастерской Сахновского.

В мае 2024 года власти Петербурга утвердили вариант реконструкции в стиле неомодернизм. Вестибюль будет украшен куполом диаметром 18 метров, витражным фасадом и мозаичными панно. Одно из таких панно разместится на фасаде здания, другое — над эскалатором.

Согласно порталу госзакупок, общая стоимость работ оценивается в 3,258 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщили о том, что на станции метро "Площадь Восстания" пройдет замена эскалаторов.

Фото: archms.ru