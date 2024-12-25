На станции метро "Площадь Восстания" пройдет замена эскалаторов

Документация должна быть готова к 25 января 2027 года. Начальная сумма контракта составляет 87,2 миллиона рублей.

ГУП "Петербургский метрополитен" объявил тендер на разработку проектной документации для капитального ремонта второго вестибюля и эскалаторного комплекса станции "Площадь Восстания". Документация должна быть готова к 25 января 2027 года. Начальная сумма контракта составляет 87,2 миллиона рублей.

Документ предусматривает капитальный ремонт второго вестибюля станции "Площадь Восстания", машинного зала, натяжной камеры и камеры станционного затвора, а также замену устаревшего оборудования и эскалаторов.

Второй вестибюль ведет к Московскому вокзалу, который является объектом культурного наследия.

Ранее мы сообщили о том, что подрядчика для строительства станции метро "Каменка" ищут в Петербурге.

Фото: Piter.TV