Подрядчика для строительства станции метро "Каменка" ищут в Петербурге

Согласно договору, подрядчику предстоит выполнить все работы в срок с 15 января по 15 июля 2025 года.

Компания "Метрострой Северной столицы" начала поиски подрядчика для выполнения подготовительных и земляных работ на новом участке Невско-Василеостровской линии метро, включая строительство станции "Каменка" (ранее проектировалась под названиями "Зоопарк", "Планерная").

Информация о соответствующей закупке появилась на портале "Контур.Закупки" 30 декабря. Стоимость контракта стартует с суммы 31,3 миллиона рублей и включает работы по созданию нового отрезка зеленой ветки метро от станции "Улица Савушкина" до "Каменки". Согласно договору, подрядчику предстоит выполнить все работы в срок с 15 января по 15 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что на месте будущей станции "Каменка", расположенной на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов, уже ведутся наземные работы. Планируется, что в начале 2025 года будет освоена еще одна часть строительной площадки, находящаяся южнее Комендантского проспекта.

"Каменка" станет следующей станцией на Невско-Василеостровской линии после "Беговой" и "Богатырской" (первоначальные проекты назывались "Яхтенная" и "Туристская"). Окончательные наименования новых станций были утверждены в октябре.

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Фото: Piter.TV