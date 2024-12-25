С 1 января в Петербурге выросла стоимость проезда в общественном транспорте

Тарифы увеличились в среднем на 15%.

С первого января 2025 года в Петербурге тарифы на проезд в общественном транспорте увеличились в среднем на 15%. Теперь поездка по карте "Подорожник" в автобусах, трамваях и троллейбусах стоит 51 рубль вместо прежних 44 рублей, а в метро — 56 рублей вместо 49.

Разовая поездка в метрополитене теперь обойдется в 81 рубль вместо 70, а в наземном транспорте — в 75 рублей вместо 65.

Кроме того, возросла стоимость тарифа "60 минут": первая поездка теперь стоит 51 рубль (раньше — 44 рубля), вторая — 12 рублей (ранее — 10 рублей), а следующие поездки остаются бесплатными.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге по ЕКП сохранят скидки на проезд в наземном транспорте.

Фото: Piter.TV