В Петербурге по ЕКП сохранят скидки на проезд в наземном транспорте

Выгода при оплате ЕКП составит 25 рублей от "гостевого" тарифа, если платить самой картой.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2025 году оплачивать проезд в наземном транспорте ЕКП будет выгоднее, чем "Подорожником". Кроме того, по ней сохранятся преференции при оплате школьного питания, рассказали 24 декабря в Смольном.

Выгода при оплате ЕКП составит 25 рублей от "гостевого" тарифа, если платить самой картой, и 30 рублей – при оплате ЕКП через приложения бесконтактной оплаты на смартфоне. Так, разовая поездка по ЕКП обойдется в 50 и 45 рублей соответственно. Акция начнет действовать 1 января следующего года в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Кроме того, до 31 мая 2025 года для семей с детьми сохранится кешбэк за школьное питание: за каждое пополнение счета для его оплаты с помощью ЕКП на сайте "ГЛОЛАЙМ" на карту вернут 10% от суммы, но не более 500 рублей в месяц.

За текущий год горожане сэкономили более 850 млн рублей, оплачивая проезд по ЕКП.

Напомним, скоро проезд в Северной столице подорожает.

Фото: Piter.TV