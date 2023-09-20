75 руб будет стоить проезд на наземном транспорте Петербурга с 1 января

Поездка в метро обойдется в 81 руб.

С 1 января 2025 года в силу вступают корректировки в стоимости проезда в общественном транспорте Северной столицы. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Так, "базовый" тариф одной поездки на метро подорожает на 11 руб и составит 81 руб. Поездки на наземном транспорте будут обходиться пассажирам в 75 руб (подорожание – 10 руб).

Стоимость проезда по "Подорожнику" на наземном транспорте (автобус, электрический транспорт) составит 51 руб, в метро – 56 руб. Администрация Санкт-Петербурга

Проезд в пригородных электричках в первые 20 км составит 48,6 руб. Поездка на "Ласточке" обойдется в 58 руб. Кроме того корректировки Комитета по тарифам коснутся и стоимости перемещения задержанных транспортных средств. При этом стоимость часа хранения на специальных стоянках машин останется на прежнем уровне.

Без изменения в 2025 году останется плата за пользование платными парковками, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования. Стоимость каждого часа парковки, как и прежде, зависит от категории транспортного средства, для самой распространенной категории B она составляет 100 рублей. Действие поминутной оплаты со второго часа парковки, а также право на бесплатную парковку для ряда льготных категорий граждан (при условии оформления соответствующего парковочного разрешения) сохраняется. Администрация Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV