Тарифы на проезд в Петербурге изменятся с 1 января

Рост цен может затронуть и проезд по льготным проездным.

Намерения властей Петербурга изменить тарифы на на проезд в общественном транспорте с 1 января 2023 года не изменились. Об этом корреспонденту spb.aif.ru рассказали в городском Комитете по тарифам.

В ведомстве отметили, что согласно закону решение должно быть принято до 20 декабря. До этого, во время нулевых чтений бюджета, уже были представлены примерные прогнозы подорожания тарифов, которые объяснили планируемым ростом инфляции. Согласно им, с 1 января 2023 года одна поездка на наземном транспорте оценивается в 65, а на метро – в 70 рублей против теперешних 60 и 65 рублей. Тариф по карте "Подорожник" может возрасти до 44 рублей в наземном и до 49 рублей – в метро.

Общее подорожание поездок на транспорте в Петербурге может достигнуть 8,22%. При этом менее выгодными могут стать и льготные проездные. И\В частности, именной автобусный и именной единый билет для учащихся в 2023 году могут стоить 430 и 650 рублей, студенческий – 655 рублей (наземный), 740 рублей (метро), и1 305 рублей (единый).

Ранее мы сообщили о том, что Комитет по тарифам запустил чат-бот для помощи петербуржцам.

Фото: Piter.TV