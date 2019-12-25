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Комитет по тарифам запустил чат-бот для помощи петербуржцам
Сегодня, 10:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Комитет по тарифам запустил чат-бот для помощи петербуржцам

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Он содержит информацию об актуальных тарифах на коммунальные услуги, транспорт, парковку, а также на эвакуацию и хранение автомобиля.

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга запустил в Telegram чат-бот "Тариф-эксперт", с помощью которого петербуржцы могут получить ответы на вопросы по действующим тарифам.

Он содержит информацию об актуальных тарифах на коммунальные услуги, транспорт, парковку, а также на эвакуацию и хранение автомобиля. По мере появления новых данных база знаний чат-бота будет пополняться.

Напомним, что с 1 декабря по всей стране проиндексировали тарифы на коммунальные услуги. В Петербурге тарифы на ЖКХ повысили в среднем на 8,5%. 

Фото: pxhere.com

Теги: жкх, тарифы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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