Комитет по тарифам запустил чат-бот для помощи петербуржцам

Он содержит информацию об актуальных тарифах на коммунальные услуги, транспорт, парковку, а также на эвакуацию и хранение автомобиля.

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга запустил в Telegram чат-бот "Тариф-эксперт", с помощью которого петербуржцы могут получить ответы на вопросы по действующим тарифам.

Он содержит информацию об актуальных тарифах на коммунальные услуги, транспорт, парковку, а также на эвакуацию и хранение автомобиля. По мере появления новых данных база знаний чат-бота будет пополняться.

Напомним, что с 1 декабря по всей стране проиндексировали тарифы на коммунальные услуги. В Петербурге тарифы на ЖКХ повысили в среднем на 8,5%.

Фото: pxhere.com