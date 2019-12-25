Комитет по тарифам запустил чат-бот для помощи петербуржцам

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга запустил в Telegram чат-бот "Тариф-эксперт", с помощью которого петербуржцы могут получить ответы на вопросы по действующим тарифам.
Он содержит информацию об актуальных тарифах на коммунальные услуги, транспорт, парковку, а также на эвакуацию и хранение автомобиля. По мере появления новых данных база знаний чат-бота будет пополняться.
Напомним, что с 1 декабря по всей стране проиндексировали тарифы на коммунальные услуги. В Петербурге тарифы на ЖКХ повысили в среднем на 8,5%.
Фото: pxhere.com
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