В Петербурге повысились тарифы на услуги ЖКХ

Индексация проведена 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года.

Правительство РФ провело индексацию коммунальных тарифов с 1 декабря 2022 года. В Петербурге увеличение стоимости услуг ЖКХ оказалось меньше, чем в среднем по стране: 8,5% вместо 9%.

В Петербурге газоснабжение с 1 декабря подорожало на 8,3%, теплоснабжение – на 8,4%, водоотведение и вывоз мусора – на 8,5%, электроснабжение – на 9%.

Индексация проведена 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года. В следующий раз тарифы планируют увеличить 1 июля 2024 года.

Ранее Петербург вошёл в десятку регионов России с самыми высокими тарифами ЖКХ.

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