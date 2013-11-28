В Петербурге утвердили повышение тарифов на ЖКХ с 1 декабря на 8,5%

Плату за тепло проиндексируют на 8,4%, электроэнергию – на 9%, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и обращение с ТКО – на 8,5%.

Власти Петербурга пообещали, что после грядущего подорожания услуг ЖКХ (с 1 декабря), повышения тарифов не будет 1,5 года. Нынешнее изменение цен стало внеочередным. Об этом сообщил Комитет по тарифам.

С 1 декабря 2022 года в Петербурге средний суммарный размер платежа увеличится не более, чем на 8,5%. Плату за тепло проиндексируют на 8,4%, электроэнергию – на 9%, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и обращение с ТКО – на 8,5%. При этом до 1 июля 2024 года тарифы пересматриваться не будут.

Традиционно тарифы меняют 1 июля. В этом году в июле ставки уже поднимали, но было решено повысить их ещё раз досрочно с 1 декабря. Постановление выпустило правительство РФ.

Ранее Петербург вошёл в десятку регионов России с самыми высокими тарифами ЖКХ.

Фото: АО "ВЦКП "Жилищное хозяйство"