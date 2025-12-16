Набиуллина: годовая инфляция может снизиться за счет переноса повышения тарифов ЖКХ

Глава ЦБ РФ объяснила условия, которые сказываются на инфляционных процессах.

В России годовая инфляция может снизиться за счет переноса повышения тарифов на жилищно-коммунальне услуги (ЖКХ) с июля на октябрь. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров от 19 июня, поделилась глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Чиновница из государственного финансового регулятора добавила, что в стране ожидается некоторый всплеска инфляции в летний период времени из-за ситуации, которая происходит сейчас на топливном рынке

В июле у нас не будет повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, как в прошлом году... перенесена на октябрь. Это означает, что годовая инфляция может временно немного снизиться за счет этого фактора, но это будет только перераспределение роста цен внутри года. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Financial Times сообщила о болезни Набиуллиной и возможной реорганизации ЦБ.

Фото и видео: Вконтакте / Центральный Банк России