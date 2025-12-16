Financial Times сообщила о болезни Набиуллиной и возможной реорганизации ЦБ

Financial Times пишет о возможных изменениях в структуре регулятора после истечения её полномочий в 2027 году, называя вероятными кандидатами Максима Орешкина и Петра Фрадкова.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина была вынуждена пропустить ряд публичных мероприятий вследствие серьёзной респираторной инфекции. Этот факт стал известен благодаря публикации в Financial Times, где ссылаются на информацию от трёх анонимных источников. Председатель Центробанка не посетила Петербургский международный экономический форум и также отсутствовала на конференции, организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка. В официальных сообщениях регулятора указывалось, что она временно находится на больничном.

В Кремле отдельно отметили, что не ведут обсуждения о состоянии здоровья Набиуллиной и считают её временное отсутствие несерьёзным поводом для распространения конспирологических теорий. Предполагается, что Эльвира Набиуллина вернётся к своим обязанностям 19 июня. Ожидается, что она проведёт пресс-конференцию, посвящённую результатам заседания совета директоров по ключевой ставке.

В то же время, как сообщает Financial Times, отсутствие Набиуллиной вызвало предположения о возможной реорганизации Центробанка после истечения её полномочий в июне 2027 года. Согласно данным источников, обсуждаются сценарии, включающие перераспределение функций регулятора и пересмотр стратегии борьбы с инфляцией. Однако официального подтверждения этих планов пока нет. Среди вероятных кандидатов на пост главы Центробанка Financial Times упоминает Максима Орешкина и Петра Фрадкова. Эльвира Набиуллина возглавляет Банк России с 2013 года.

Председатель ЦБ не смогла принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, как стало известно, она взяла больничный.

Фото: Центробанк России