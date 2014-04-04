Депутат Миронов предложил отменить осенний пересмотр тарифов ЖКХ

В Госдуме призвали перестать разорять граждан.

На российской территории призвали отменить повышение тарифов ЖКХ с 1 октября. Соответствующее заявление сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Текст такого законопроекта по СМИ распространила пресс-служба политического деятеля. Парламентарий из нижней палаты заметил, что требует от коллег остановить "тарифный беспредел", По мнению законодателя, ситуация в сфере Жилищно-коммкнального хозяйства страны не только не улучшает отрасль, но даже разоряет граждан. Первым законопроектом вводится мораторий на рост тарифов с 1 июля по 31 декабря 2026 года. Таким образом политики могут отменить запланированное драконовское повышение с 1 октября. Второй законопроект гласит, что повышение тарифов по стране возможно не чаще одного раза в год.

И осеннее повышение, и двойная индексация в принципе оказываются вне закона. Третий законопроект предусматривает, что повышение тарифов, включая региональные, местные индексы, должно согласовываться с Госдумой. При этом тарифы не могут расти выше инфляции Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Напомним, что на 1 октября запланировано уже второе за год "генеральное" повышение тарифов. В прогнозах федерального правительства есть статистика о том, что в среднем платежи вырастут на 9,9 процента. Речь идет о показателе, которые превышает уровень официальной инфляции в России. В реальности рост индексов по каждому региону может быть еще выше.

Миронов предложил выплачивать семьям по 1,5 млн за третьего и следующих детей.

Фото: Piter.tv