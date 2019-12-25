Миронов предложил выплачивать семьям по 1,5 млн за третьего и следующих детей

В Госдуме призвали поддержать граждан для того, чтобы в стране вырос показатель по рождаемости.

На российской территории доля материнского капитала должна увеличиваться на каждого следующего ребенка и не ограничиваться только двумя детьми. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты заметил, что пока что основная часть маткапитала приходится на первого ребенка, "на второго - почти ничего, на третьего - вообще ничего". В качестве примера законодатель привел Нижегородскую область. Там региональные власти доплачивают женщинам до одного миллиона рублей к федеральной выплате за ребенка, а на третьего и четвертого малыша чиновники также выплачивают гражданам по одному миллиону рублей.

Наше предложение очень простое. Пускай на первого ребенка будет прежняя сумма, на вторых детей нужно повысить до 1 млн, на третьих - до 1,5 млн рублей. И на последующих тоже 1,5 млн. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Сергей Миронов заметил, что если государство стремится увеличить коэффициент рождаемости с нынешнего катастрофического показателя в 1,37, нужно делать маткапитал прогрессивным на федеральном уровне. Это позволит женщинам понимать, что за каждого последующего ребенка она получит большую сумму и может на нее рассчитывать.

Миронов предложил увековечить память узников концлагеря "Хохенбрух".

Фото: Piter.tv