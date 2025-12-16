Миронов предложил увековечить память узников концлагеря "Хохенбрух"

В Госдуме рассказали о пробеле в сохранении исторической памяти в Калининградской области.

В России в день памяти и скорби предложили увековечить память советских узников нацистского концлагеря "Хохенбрух". Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты заметил, что подготовил такой запрос в адрес губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. По мнению законодателя, инициатива позволит увековечить память жертв геноцида в указанном месте. Ранее в интернет-приемную депутата обратилась жительница российского региона. Она обратила внимание, что на территории бывшего концлагеря сейчас установлены две стелы по инициативе правительства и генерального консульства Польши в память о польских общественных и политических деятелях При этом на объекте нет мемориалов в память о советских военнопленных и гражданских лицах.

Я подготовил депутатский запрос в адрес губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Необходимо, чтобы память о жертвах геноцида была увековечена на этом месте. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Напомним, что наша страна ежегодно 22 июня отмечает День памяти и скорби. Историческая дата посвящена одной из самых большой трагедии в истории государства - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских граждан. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.

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Фото: Piter.tv