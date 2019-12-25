В Петербурге с 1 июля подорожают услуги ЖКХ

Город на Неве стал лидером по росту стоимости услуг ЖКХ.

В Петербурге с 1 июля изменятся тарифы на коммунальные услуги. Цифры в квитанциях вырастут. Об этом сообщили на портале "Прайм".

Петербург стал лидером по росту стоимости услуг ЖКХ. В этот же список вошли Крым, Чечня и Татарстан. Предельный индекс составил 6,3%.

Однако администрация города на Неве в 2022 году утвердила свой индекс изменения стоимости коммунальных услуг. Он составил 3,5%.

Ранее на Piter.tv: на ПМЭФ-2022 Путин предложил запустить программу по модернизации ЖКХ.

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