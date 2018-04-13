На ПМЭФ-2022 Путин предложил запустить программу по модернизации ЖКХ

По словам Путина, жилищно-коммунальная сфера в РФ недоинвестирована на 4,5 трлн рублей.

В пятницу, 17 июня, на пленарном заседании ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин предложил запустить программу модернизации ЖКХ.

Путин предлагает синхронизировать ее с другими программами по развитию инфраструктуры, а также с реформой капитального ремонта жилого фонда. Путин отмечает, что "задача — кардинально изменить ситуацию", путем последовательного снижения доли устаревших сетей.

По словам Путина, жилищно-коммунальная сфера в РФ недоинвестирована на 4,5 трлн рублей.

Путин: цель достижения инфляции в 4% в России сохраняется. Пока инфляция держится на уровне 16%.

Фото: ПМЭФ / Telegram / @smotri_media