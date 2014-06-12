Путин: цель достижения инфляции в 4% в России сохраняется

Пока инфляция держится на уровне 16%.

Россия стремится к тому, чтобы достигнуть снижения инфляции до 4%. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сказал президент РФ Владимир Путин.

Мы не будем повторять печальный опыт западных коллег, которые раскручивали инфляционную спираль и разбалансировали свои финансы. Наша цель - уверенное развитие экономики на годы вперёд, снижение инфляционного бремени для граждан и бизнеса, достижение в средней и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в 4%. Владимир Путин.

На данный момент инфляция составляет более 16%.

Ранее Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.

Фото: kremlin.ru / ТАСС