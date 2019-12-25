Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Ранее ставка составляла 9%.

Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новостройки до 7%. Об этом он сказал на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня.

Глава государства считает, что есть возможность снизить ставку. Срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца 2022 года.

Выступление Путина на ПМЭФ началось около 15:40. Свою речь президент начал с того, что раскритиковал западных партнеров и прокомментировал ту экономическую ситуацию, которая сложилась у них. В России уровень инфляции на данный момент составляет около 16,7%, а в некоторых западных странах достигает 20%.

Также Путин заявил о том, что США видят себя "посланниками Бога на Земле" без всякой ответственности.

Фото: сайт администрации президента / ТАСС