В Петербурге врачи берут по полторы ставки из‑за нехватки кадров

Глава комитета признал дефицит в первичном звене и скорой помощи.

В Санкт‑Петербурге сохраняется дефицит участковых терапевтов и сотрудников скорой медицинской помощи. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана в ходе общения с журналистами, передают "Ведомости. Северо‑Запад".

По официальным данным, укомплектованность врачебных должностей достигает 100%. Однако, как пояснил Сарана, этот показатель не отражает реальную ситуацию, поскольку специалисты вынуждены работать со сверхурочной нагрузкой. Наибольший дефицит кадров зафиксирован в службе скорой помощи и в первичном амбулаторном звене – то есть в поликлиниках.

Глава комитета отметил, что сотрудники занимают по 1,5 ставки, что маскирует фактическую нехватку рук. В 2025 году городские власти легализовали эту практику, приняв закон, разрешающий медикам официально трудиться на двух ставках одновременно. Это позволило формально закрыть вакансии, но не решило проблему перегрузки персонала.

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Фото: Piter.tv